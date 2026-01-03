شاهد بالفيديو.. المعلق الشهير عصام الشوالي يتغزل في الشعب السوداني: (لا يوجد أحد لا يحب السودان وله في القلب مكانة.. شعب أمين لذلك تجده دائماً يعمل في الإدارات المالية وسودانا دائماً فوق)

تغزل المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي, في السودان, وأهله وذلك أثناء تعليقه على مباراة صقور الجديان, وبوركينا فاسو, في بطولة أمم أفريقيا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد امتدح المعلق التونسي, الشعب السوداني, ووصفه بالمثق والأمين, مؤكداً حب الجميع للسودان. وتمنى الشوالي, أن يعم الخير والسلام في السودان, وأن يعود هذا البلد لما كان, وختم قائلاً: (فوق فوق وسودانا دائماً فوق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

