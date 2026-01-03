شاهد.. الفنانة ريماز ميرغني تحتفل بالعام الجديد بلقطة رومانسية مع زوجها: (كل سنه وانا طيبه بيك وبوجودك معاي)

احتفلت الفنانة السودانية, الشابة ريماز ميرغني, بالعام الجديد بلقطة مع زوجها “مؤيد”, داخل منزلهما بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاء احتفال نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, بالعام الجديد “رومانسي”, وفقاً لتعليقات المتابعين. المطربة الشابة نشرت صورة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ظهرت فيها واقفة بجوار زوجها, وكتبت على الصورة: (كل سنه وانا طيبه بيك وبوجودك معاي سنه جديدة مليانه حب وسعادة ومودة ورحمة وراحة بال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

