تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 03-11-2025

انخفض سعر عملة ترون (TRXUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خ طميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.28833$ استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط