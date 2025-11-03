شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمازون تقفز بعد صفقة سحابية بقيمة 38 مليار دولار مع “أوبن إيه آي” والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت أسهم شركة أمازون دوت كوم (Amazon.com Inc.) ارتفاعًا حادًا في تعاملات 3 نوفمبر 2025، إذ قفز السهم بنسبة 4.83% ليغلق عند 256.01 دولارًا، بعد إعلان الشركة عن اتفاق تاريخي بقيمة 38 مليار دولار لتقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى “أوبن إيه آي” (OpenAI).



ويمثل الاتفاق، الممتد لمدة سبع سنوات، أول شراكة كبرى بين “أوبن إيه آي” و”أمازون ويب سيرفيسز” (AWS)، ويمنح الشركة المطوّرة لـ “تشات جي بي تي” (ChatGPT) وصولًا مباشرًا إلى مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات (GPU) من نوع “نفيديا”، لتسريع خططها الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.



وبعد الإعلان، أضافت أمازون نحو 140 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، مع تسجيل السهم أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء جلسة التداول.



صفقة سحابية تاريخية تعيد تشكيل مشهد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي



تتيح الصفقة البالغة 38 مليار دولار لشركة “أوبن إيه آي” وصولًا فوريًا إلى البنية التحتية لشبكة “أمازون ويب سيرفيسز”، بما في ذلك أحدث المسرّعات الحاسوبية من “نفيديا” — طرازَي GB200 وGB300 — المنتشرة في مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة.



وتخطط “أمازون” لنشر مئات الآلاف من هذه الرقاقات في مجموعات حوسبية متخصصة، مصممة خصيصًا لتشغيل استجابات “تشات جي بي تي” وتدريب الجيل القادم من النماذج الذكية لـ “أوبن إيه آي”.



ويمتد الاتفاق على سبع سنوات، مع تشغيل كامل السعة المقررة بحلول نهاية عام 2026، ويتضمن بنودًا للتوسّع الإضافي حتى عام 2027 وما بعده.



تحول استراتيجي في توجهات “أوبن إيه آي” السحابية



تمثل هذه الشراكة تحولًا جوهريًا في استراتيجية الحوسبة السحابية لشركة “أوبن إيه آي”، إذ تتجه للتنويع بعيدًا عن اعتمادها الحصري السابق على “مايكروسوفت”.



وأكد سام ألتمان (Sam Altman)، الرئيس التنفيذي لـ “أوبن إيه آي”، أن “توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحدودي يتطلب قدرات حسابية ضخمة وموثوقة”، مشددًا على أن “أمازون ويب سيرفيسز” أصبحت شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط الشركة الطموحة لإنفاق 1.4 تريليون دولار على تطوير قدرة حوسبية تبلغ 30 غيغاواط.



كما يُنظر إلى هذه الصفقة بوصفها إشارة إلى نضوج “أوبن إيه آي” التشغيلي واستعدادها لمرحلة جديدة، مع التحضير لاحتمال طرحها للاكتتاب العام الأولي، الذي قد يُقيّم الشركة بما يصل إلى تريليون دولار.



تعزيز موقع أمازون في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي



بالنسبة إلى “أمازون”، يمثل الاتفاق تأكيدًا لمكانة “أمازون ويب سيرفيسز” في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويبدد مخاوف المستثمرين من تراجع الشركة خلف منافسيها “مايكروسوفت” و”غوغل” في سباق الذكاء الاصطناعي.



وقال مات غارمان (Matt Garman)، الرئيس التنفيذي لـ AWS: “اتساع نطاق الحوسبة المتاحة فورًا والمُحسّنة يبرهن على أن AWS في موقع فريد لدعم أحمال العمل الهائلة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي لدى أوبن إيه آي.”



ويُبرز هذا التصريح قدرات “أمازون” التقنية المتقدمة في دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي، مؤكدًا أن الشركة استعادت موقعها الريادي في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي.