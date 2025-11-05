الاقتصاد

سعر النحاس يستسلم للضغوط السلبية-توقعات اليوم 5-11-2025

2025-11-05 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس متأثرا بالضغوط السلبية مؤكدا بذلك بثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.2000$ لنلاحظ من الرسم استمرار تقديمه لتداولات تصحيحية هابطة واستقراره قرب 4.9000$.

 

نذكر بتوفر فرصة حاليا أمام السعر لاختبار الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ والذي بتجاوزه سيضطر لتكبد خسائر إضافية بتسلله مباشرة نحو 4.6000$ وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.4400$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

