شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم للضغوط السلبية-توقعات اليوم 5-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-05 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر النحاس متأثرا بالضغوط السلبية مؤكدا بذلك بثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.2000$ لنلاحظ من الرسم استمرار تقديمه لتداولات تصحيحية هابطة واستقراره قرب 4.9000$.
نذكر بتوفر فرصة حاليا أمام السعر لاختبار الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ والذي بتجاوزه سيضطر لتكبد خسائر إضافية بتسلله مباشرة نحو 4.6000$ وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.4400$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي