سعر البلاتين يضغط على الدعم– توقعات اليوم 5-11-2025

أنهى سعر البلاتين تداولات يوم أمس بمهاجمته مجددا لمستوى الدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ وليستقر أعلاه, نتوقع تأثر السعر حاليا بحالة من عدم الاستقرار نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع التنويه إلى أن تسلله دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 1485.00$ وصولا نحو 1440.00$.

أما استعادة السعر للميل الصاعد فإن ذلك يتطلب منه تشكيل موجات إيجابية قوية ليهاجم بذلك الحاجز المستقر عند 1695.00$ ولنؤكد على تجاوزه ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1485.00$ و 1572.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بكسر الدعم