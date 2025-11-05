سعر سهم Lennar Corporation (LEN) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 05-11-2025

انخفض سعر سهم شركة ايه تي آند تي AT&T INC (T) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 23.65$ استعداداً لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط