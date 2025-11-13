الاقتصاد

سعر سهم التصنيع (2060) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-11-2024

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم التصنيع (2060) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-11-2024 1/2
  • سعر سهم التصنيع (2060) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-11-2024 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم التصنيع (2060) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-11-2024 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-12 12:08PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد قليلاً سعر عملة دوج كوين DOGECOIN  (DOGEUSDT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وقد جاء ذلك بالتزامن مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المستويات اللحظية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 0.17189، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 0.18738.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا