سعر سهم التصنيع (2060) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-11-2024

صعد قليلاً سعر عملة دوج كوين DOGECOIN (DOGEUSDT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وقد جاء ذلك بالتزامن مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المستويات اللحظية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 0.17189، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 0.18738.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد