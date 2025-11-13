سعر اليورو مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 13-11-2025

ارتفع سعر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (4210) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة الحالي 163.40 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 136.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط