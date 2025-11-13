سعر النفط خام برنت يستقر على خسائر حادة – توقعات اليوم – 12-11-2025

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 0.5670، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي واضح.