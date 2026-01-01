«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحقق إنجازات نوعية في 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

حققت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، خلال «عام المجتمع» 2025، إنجازات ومبادرات نوعية استهدفت تعزيز التلاحم الوطني والاستدامة الاجتماعية، ومن أبرزها: برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، حيث تم تنفيذ مبادرات حيوية مثل «سلفة الزواج الميسّر»، لتخفيف الأعباء المالية عن المقبلين على الزواج. إلى جانب دعم المرأة العاملة، حيث تم تفعيل خدمة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية. مع الحرص على توفير الإرشاد والتمكين المالي، وذلك من خلال الاستمرار في «برنامج الإرشاد المالي» وبرامج التمكين التي تهدف إلى تحويل الأسر من الاعتماد على الدعم إلى المشاركة الإيجابية والإنتاجية. إضافة إلى دعم أصحاب الهمم، حيث تم تخصيص مبادرات وبرامج متكاملة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، تشمل علاوات أساسية وتسهيلات وظيفية للمستحقين.

كما تم تحقيق إنجازات أخرى في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي والتي تتضمن: الدعم المالي حيث قدمت الهيئة دعماً مالياً للأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي.

كما نجحت الهيئة عبر برامج التمكين والتدريب بتوفير وظائف لقرابة 1.250 مستفيداً من أفراد الأسر المسجلة. وبلغ متوسط الأسر المستفيدة سنوياً من برامج الهيئة المتنوعة ما يزيد على 5 آلاف أسرة مواطنة.