سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 13-11-2025

ارتفع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 0.7970، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.