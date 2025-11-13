الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 13-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 13-11-2025 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 13-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 13-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-13 02:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 0.7970، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا