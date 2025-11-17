الاقتصاد

سعر سهم عزم (7211) يعزز من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 17-11-2025

2025-11-17 00:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم عزم (7211) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم من جديد خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره دون الدعم المحوري 24.00 ريال، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي له عند سعر 20.80 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

