شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-25 04:56AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر المؤشر المزيد من التداولات الجانبية ليحافظ على استقراره قرب الحاجز المتمثل بمستوى 100.35 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المحاولات الرئيسية الصاعدة قريبا.
فمحاولة تشكيل مستوى 99.70 لدعم إضافي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز والبدء بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 100.65 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 101.05.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.70 و 100.65
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق