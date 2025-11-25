تحديث توقع سعر الفضة اليوم 25-11-2025

قدّم سعر المؤشر المزيد من التداولات الجانبية ليحافظ على استقراره قرب الحاجز المتمثل بمستوى 100.35 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المحاولات الرئيسية الصاعدة قريبا.

فمحاولة تشكيل مستوى 99.70 لدعم إضافي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز والبدء بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 100.65 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 101.05.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.70 و 100.65

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق