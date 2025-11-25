تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-11-2025

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)ارتفاعاً بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم الزوج بهذا الارتفاع خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ولكن يظل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يمثل عائقاً أمام محاولات تعافي الزوج في الفترة القادمة.