الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-25 10:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)ارتفاعاً بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم الزوج بهذا الارتفاع خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ولكن يظل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يمثل عائقاً أمام محاولات تعافي الزوج في الفترة القادمة.

