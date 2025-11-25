تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-11-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف تلك المكاسب القوية في الفترة القادمة، تحت هيمنة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.