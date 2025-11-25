تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 25-11-2025

شكّل سعر الزوج مؤخرا بعض التداولات التصحيحية الصاعدة ليستقر من خلالها قرب الحاجز المستقر عند 2.0320 ومن ثم ليشكل تداولات جانبية ضعيفة, يعتمد السيناريو المقترح للتداولات القريبة والمتوسطة على قوة هذا الحاجز لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر للتداولات السلبية ليستهدف من خلالها أولا لمستوى 2.0195 و2.0100 على التوالي.

أما اندفاع السعر فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق يومي أعلاه سيؤكد ذلك استعداده لتفعيل المسار الصاعد من جديد لنتوقع محاولة تحقيقه لمكاسب عديدة باستهدافه لمستوى 2.0430 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المتمركز عند 2.0520.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0195 و 2.0320

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز