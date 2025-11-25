تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-11-2025

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة من السعر لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً عن طريق تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليساعده ذلك في التعافي بشكل صحي في الفترة القادمة.