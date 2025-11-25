- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-25 11:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة من السعر لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً عن طريق تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليساعده ذلك في التعافي بشكل صحي في الفترة القادمة.