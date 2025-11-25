الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-25 11:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة من السعر لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً عن طريق تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليساعده ذلك في التعافي بشكل صحي في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا