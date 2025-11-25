- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-25 11:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.