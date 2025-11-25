تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 25-11-2025

تقدم قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.