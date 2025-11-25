سعر سهم أوبر (Uber) يتماسك قليلاً بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 25-11-2025

ارتفع قليلاً سعر سهم إير بي إن بي AIRBNB (ABNB) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليحاول السهم بتلك المكاسب الأخيرة تعويض جزء من خسائره تلك، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 117.30$، ليستهدف مستوى الدعم 105.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط