سعر سهم بنك أوف أمريكا (BAC) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 25-11-2025

استقر سعر سهم شركة أوبر UBER TECHNOLOGIES (Uber) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد موجة هبوط تصحيحية عنيفة شهدها السهم في الفترة السابقة، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 82.30$، وهو ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على وقف هذا النزيف، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف بعضاً من هذا التشبع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 82.30$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 77.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط