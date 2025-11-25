زي كاش كوين (ZECUSD) يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 25-11-2025

صعد سعر سهم شركة كوينبيز COINBASE GLOBAL (COIN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 235.30$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 193.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط