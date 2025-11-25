مونيرو كوين (XMRUSD) يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 25-11-2025

ارتفع سعر سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 172.85$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كل هذا يأتي بمصاحبة زيادة ملحوظة في احجام التداول تدعم زيادة النشاط الإيجابي في الفترة القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 172.85$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 181.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد