شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف وفرة المعروض وترقب محادثات أوكرانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تعليقات أقل عدوانية لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، متجاهلة ارتفاع الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



حيث أدت تعليقات أقل عدوانية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى (4,155.81 $) الأعلى منذ 14 نوفمبر الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,134.80$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,122.78$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.75% ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعدن الثمين.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1%،ليستأنف مكاسبه التي توقفت في الجلسة السابقة ،مقتربًا مرة أخرى من أعلى مستوياته في ستة أشهر ،عاكسًا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الارتفاع بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،وذلك على الرغم من التصريحات الحِذرة الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الفائدة الأمريكية

•قال كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن سوق العمل ضعيف بما يكفي لتبرير خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، على الرغم من أن اتخاذ أي إجراء بعد ذلك يعتمد على سيل البيانات القادمة التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة.



•وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" يوم الجمعة: إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من هنا لأن الضعف في سوق العمل يشكل تهديدًا اقتصاديًا أكبر من التضخم المرتفع.



•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 43% إلى 80% ،وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 57% إلى 20%.



•ومن أجل تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات اقتصادية مؤجلة في الولايات المتحدة عن أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": تأثر سعر الذهب بشكل رئيسي بتوقعات خفض أسعار الفائدة... خلال الأسبوعين الماضيين، وبما أن التوقعات ارتفعت بسرعة، فقد أدى ذلك إلى انتعاش أسعار الذهب على المدى القصير.



وأضاف وونج: سيتابع المشاركون في السوق أي بيانات اقتصادية أمريكية متعلقة بالطلب، باهتمام أكبر بكثير في الوقت الحالي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 0.29 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,040.86 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يتخلص من ضغوطه السلبية - توقعات اليوم – 25-11-2025