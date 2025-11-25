تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 25-11-2025

تقدم سعر سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 50.95$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 54.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد