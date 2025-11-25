تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-11-2025

واصل سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السعر على كسر خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقل صمن فرص تعافي السعر على المدى القريب، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 470.0 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط