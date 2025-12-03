سعر سهم أكوا باور (2082) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 03-12-2025

عزز سعر سهم شركة أسمنت الرياض (3092) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تراجع سريع في هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 24.70 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 22.98 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط