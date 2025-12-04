الاقتصاد

سعر سهم تكساس انسترومينتز (TXN) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 04-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم تكساس انسترومينتز (TXN) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 04-12-2025 1/2
  • سعر سهم تكساس انسترومينتز (TXN) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 04-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم تكساس انسترومينتز (TXN) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 04-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-04 13:10PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم أندر أرمور UNDER ARMOUR (UAA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القدامة، طيلة استقراره دون المقاومة المحورية 4.78$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 4.13$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا