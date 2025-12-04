سعر سهم Snowflake (SNOW) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 04-12-2025

تقدم قليلاً سعر سهم أندر أرمور UNDER ARMOUR (UAA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القدامة، طيلة استقراره دون المقاومة المحورية 4.78$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 4.13$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط