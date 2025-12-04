سعر سهم تارجت (TGT) يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 04-12-2025

صعد سعر سهم بينتريست PINTEREST (PINS) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة ثبات مستوى المقاومة 27.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 24.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط