شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم تارجت (TGT) يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 04-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-04 13:11PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم بينتريست PINTEREST (PINS) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.
لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة ثبات مستوى المقاومة 27.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 24.40$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط