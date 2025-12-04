داش (DASHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 04-12-2025

مدد سعر سهم شركة تكساس انسترومينتز TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بتحركاته الأخيرة في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما يدفعه لتعزيز تلك المكاسب في الفترة القادمة، بالرغم من استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 177.90$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 195.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد