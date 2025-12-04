الاقتصاد

داش (DASHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 04-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-04 13:11PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم شركة تكساس انسترومينتز TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بتحركاته الأخيرة في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما يدفعه لتعزيز تلك المكاسب في الفترة القادمة، بالرغم من استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 177.90$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 195.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

