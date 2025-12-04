كاردانو (ADAUSD) تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 04-12-2025

عزز سعر سهم Snowflake Inc (SNOW) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعدما استفاد من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، حيث أكسبه زخماً إيجابياً دفعه للصعود الأخير، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ويأتي كل ذلك مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 246.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 280.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد