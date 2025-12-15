سعر سهم كومكاست (CMCSA) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 15-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم يونايتد إيرلاينز UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC (UAL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 110.25$، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتصريف تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 110.25$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 124.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد