سعر النحاس يحقق الهدف الأول-توقعات اليوم 6-1-2026

شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا بذلك التمركز الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ إضافة لاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ ملامسته حاليا للهدف الرئيسي الأول بوصوله نحو 5.9900$.

استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي يعزز فرص تسجيل مكاسب تاريخية جديدة لنتوقع وصوله قريبا نحو 6.0750$ ومن ثم ليضغط على مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والممتدة نحو 6.1700$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8400$ و 6.1700$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع