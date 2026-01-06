الاقتصاد

سعر النحاس يحقق الهدف الأول-توقعات اليوم 6-1-2026

سعر النحاس يحقق الهدف الأول-توقعات اليوم 6-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-06 04:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا بذلك التمركز الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ إضافة لاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ ملامسته حاليا للهدف الرئيسي الأول بوصوله نحو 5.9900$.

 

استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي يعزز فرص تسجيل مكاسب تاريخية جديدة لنتوقع وصوله قريبا نحو 6.0750$ ومن ثم ليضغط على مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والممتدة نحو 6.1700$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8400$ و 6.1700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

