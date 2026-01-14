الاقتصاد

سعر سهم المواساة (4002) يخترق خط اتجاه فرعي هابط – توقعات اليوم – 14-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-14 00:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم شركة المواساة للخدمات الطبية (4002) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليصل السهم بارتفاعه الأخير لملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه للتخلص من ضغطه السلبي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 65.85 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 71.00 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

