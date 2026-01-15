الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بسبب الضغوط على القطاع التكنولوجي

ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو التجارية للسلع رغم زيادة وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لتقديرات إنتاج الذرة في الولايات المتحدة لعام 2025 الأمر الذي يعني الضغط على الأسعار.

وقال راندي مارتنسون من شركة Martinson Ag Risk Management: "الجميع كان يسير في اتجاه واحد، ووزارة الزراعة أخذت الأمور في اتجاه مختلف. لقد كان خداعًا كاملًا للأسواق."

وفي تقرير العرض والطلب الصادر في يناير، رفعت وزارة الزراعة توقعات غلة الذرة إلى 186.5 بوشل/فدان، كما زادت أيضًا عدد الأفدنة المزروعة، ووجدت 3.6 مليون فدان أكثر تم حصادها منذ يونيو الماضي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في أسعار العقود الآجلة للذرة.

وقالت كريستي فان آن من Van Ahn and Company: "محصول أكبر بكثير يضع الذرة في موقف صعب لا فوز فيه." "هذا يعني وجود ملياري بوشل إضافي من الذرة في السوق هذا العام مقارنة بالعام الماضي."

وأوضحت أن تسويق الذرة أصبح أصعب بالنسبة للمنتجين الذين لم يبيعوا بعد. وأضاف مارتنسون لموقع Brownfield أنه يعرف عدة مزارعين لديهم عقود مثبتة بالأسعار الأساسية (basis-fixed contracts):

"هناك الكثير من الذرة التي تحتاج إلى تثبيت أسعارها في العقود المستقبلية. هناك الكثير من الذرة التي يجب تحريكها بعد."

وتتوقع فان آن أن يقوم المزارعون ببيع كثيف للذرة في حال أي ارتفاع للأسعار بسبب زيادة المعروض الكبير في السوق.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.6% إلى 4.22 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.4% إلى 10.42 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 0.4% إلى 5.12 دولار للبوشل.