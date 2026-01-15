سعر سهم دار الأركان (4300) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 15-01-2026

استأنف سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (4300) مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يشير إلى قوة وسيطرة هذا المسار الإيجابي على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 16.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد