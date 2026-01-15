الاقتصاد

سعر سهم الماجد للعود (4165) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 15-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم الماجد للعود (4165) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 15-01-2026 1/2
  • سعر سهم الماجد للعود (4165) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 15-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الماجد للعود (4165) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 15-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-15 00:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استأنف سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (4300) مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يشير إلى قوة وسيطرة هذا المسار الإيجابي على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 16.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا