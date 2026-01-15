الاقتصاد

سعر سهم حلواني إخوان (6001) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 15-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم حلواني إخوان (6001) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 15-01-2026 1/2
  • سعر سهم حلواني إخوان (6001) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 15-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم حلواني إخوان (6001) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 15-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-15 00:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم حلواني إخوان (6001) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء ذلك مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مدفوعاً في ذلك بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ولينجح بدوره في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمنحه حرية أكبر لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 33.90 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 38.10 ريال استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا