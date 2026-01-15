سعر سهم حلواني إخوان (6001) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 15-01-2026

قفز سعر سهم حلواني إخوان (6001) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء ذلك مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مدفوعاً في ذلك بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ولينجح بدوره في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمنحه حرية أكبر لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 33.90 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 38.10 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد