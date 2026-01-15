سعر سهم التجارية (ALTIJARIA) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 15-01-2026

مدد سعر سهم شركة علم (7203) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يفتح له المجال لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 745.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 826.00 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد