تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 15-01-2026

2026-01-15 12:13PM UTC

انزلق سعر سهم ميتا  META PLATFORMS, INC (META) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 638.40$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 581.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

