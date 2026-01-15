الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 15-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-15 12:14PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم أوكلو Oklo (OKLO) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 110.00$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 85.80$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 110.00$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

