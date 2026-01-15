تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 15-01-2026

تراجع سعر سهم أوكلو Oklo (OKLO) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 110.00$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 85.80$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 110.00$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد