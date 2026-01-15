تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 15-01-2026

يستقر سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 76.95$، ليستهدف مستوى الدعم 72.35$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط