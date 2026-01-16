شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع بقاء مخاطر الإمدادات في دائرة الاهتمام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين"الذهب" بصدد تحقيق مكسب أسبوعي جديد

•بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالتزامن مع ضغوط سلبية جراء صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



رغم هذا التراجع غير أن المعدن الثمين"الذهب" بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.55% إلى ( 4,591.46$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,616.13$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,621.08$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، فقد المعدن الثمين "الذهب" نسبة 0.3% ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4,643.02 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في شهر ونصف ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ،خاصة مع توالي البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة،والتي قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على مدار هذا العام.



قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم:يبدو الدولار الأمريكي أكثر قوة مع بداية العام. فقد جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، إلى جانب بعض استطلاعات قطاع التصنيع، أفضل من المتوقع، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة الوشيك من قبل الاحتياطي الفيدرالي.



الفائدة الأمريكية

•رحّب ترامب بأرقام التضخم الصادرة هذا الأسبوع، وجدد دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" لخفض أسعار الفائدة "بشكل ملموس".



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 95% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 5%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي .



توقعات حول أداء الذهب

قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم: بدأ الانخفاض في أسعار الذهب بشكل رئيسي مع تراجع احتمالات تدخل الولايات المتحدة في الاضطرابات الاجتماعية في إيران، وتشير البيانات الواردة من الولايات المتحدة إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 1.85% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي،بفضل الطلب على المعدن كملاذ آمن ،فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الخميس بنحو 0.57 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,074.80 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 17 يونيو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يشهد تحركات عرضية تحافظ على التوقعات الإيجابية - توقعات اليوم – 16-01-2026