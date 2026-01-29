تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-01-2026

استمر سعر الغاز بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية مؤخرا إضافة لتشكيل مستوى 4.00$ لعائق مهم أمام محاولات تجديد الهجوم الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 3.850$.

تتوفر فرصة حاليا أمام السعر لتشكيل موجات هابطة جديدة ليضغط من خلالها على محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 3.450$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 3.050$ ليواجه بذلك امتداد لدعم تاريخي مهم, أما نجاح السعر بتجاوز مستوى 4.000$ والثبات أعلاه, فإن ذلك سيمنحه فرصة لتجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه مباشرة لمستوى 4.220$ و4.450$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.450$ و 4.050$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض