الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-29 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر الغاز بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية مؤخرا إضافة لتشكيل مستوى 4.00$ لعائق مهم أمام محاولات تجديد الهجوم الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 3.850$.

 

تتوفر فرصة حاليا أمام السعر لتشكيل موجات هابطة جديدة ليضغط من خلالها على محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 3.450$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 3.050$ ليواجه بذلك امتداد لدعم تاريخي مهم, أما نجاح السعر بتجاوز مستوى 4.000$ والثبات أعلاه, فإن ذلك سيمنحه فرصة لتجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه مباشرة لمستوى 4.220$ و4.450$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.450$ و 4.050$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

