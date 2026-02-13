- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 13-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-13 02:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد الزوج على كسر مستوى الدعم المهم 1.3630، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، كما يمثل عنق تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة، والذي يؤكد على هيمنة وقوة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.