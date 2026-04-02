تحديث توقع سعر الفضة اليوم 02-04-2026

أنهى سعر مؤشر التداولات التصحيحية الأخيرة بملامسته لمستوى 99.08 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة بتشكيله لدعم جديد قرب مستوى 99.00 لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 99.85.

يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليعزز ذلك فرص استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه أولا نحو 100.00 ومن ثم ليحاول تجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 100.30 والذي يشكل بدوره مفتاح الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.30 و 100.30

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع