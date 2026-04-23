أرباح البنك السعودي الأول تتراجع إلى ملياري ريال بالربع الأول لارتفاع المصاريف والمخصصات

ارتفعت عقود القمح في شيكاغو يوم الخميس، لتعوض جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن الجفاف في مناطق السهول الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

كما دعمت الأسعار أيضًا أنباء عن طرح السعودية مناقصة كبيرة لاستيراد القمح تبلغ 710,000 طن متري، ما وفر زخمًا إضافيًا للسوق. وارتفعت أيضًا عقود الذرة وفول الصويا بشكل طفيف، رغم أن مستويات المقاومة الفنية حدّت من المكاسب.

وصعد العقد الأكثر تداولًا للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 1.1% ليصل إلى 6.13 و3/4 دولار للبوشل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش. وكان العقد قد تراجع يوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدفوعًا بتوقعات هطول أمطار في الولايات المتحدة ورفع توقعات إنتاج روسيا من القمح لعام 2026 من قبل شركة الاستشارات “سوفكون”، مما خفف المخاوف بشأن الإمدادات.

مخاوف من الطقس الجاف

لكن بعض النماذج الجوية أشارت إلى أن أجزاء من السهول الجنوبية الغربية في الولايات المتحدة قد لا تحصل على أمطار كافية خلال الأيام المقبلة، بينما بدأت موجة جفاف في غرب أوروبا تثير شكوكًا حول حالة المحاصيل.

وقال المحلل دوناتاس جانكاوسكاس من شركة CM Navigator: “الأسبوع المقبل قد لا تشهد المناطق الأجف في السهول هطول أمطار مرة أخرى، كما أن أوروبا أصبحت أكثر جفافًا بشكل متزايد”.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2%، في ظل استمرار قلق الأسواق من تعطل طويل الأمد لحركة الشحن بعد قيام إيران بالاستيلاء على سفينتين في المضيق، مع استمرار توقف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، وهما عنصران أساسيان في الإنتاج الزراعي، ما يهدد بتقليص عمليات الزراعة والإنتاج خلال الأشهر المقبلة. كما أن عملية شراء ضخمة لليوريا من قبل الهند قد تزيد من تشديد سوق الأسمدة.

وقال مركز Peak Trading Research: “النفط الخام يدعم مجددًا قطاع الزراعة، كما أن مخاوف الطقس والعوامل الموسمية الصعودية في أبريل تشكل دعائم إضافية لارتفاع الأسعار”.

وفي أسواق الحبوب الأخرى، ارتفعت عقود الذرة في بورصة شيكاغو بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.65 دولار للبوشل، بينما صعدت عقود فول الصويا بنسبة 0.1% إلى 11.81 دولار للبوشل.

وضغط ضعف أسعار زيت الصويا على عقود فول الصويا، بعد تراجعها عن أعلى مستوياتها هذا الأسبوع، بينما تلقّت أسعار الذرة دعمًا من طلب تصدير قوي، حيث أكدت وزارة الزراعة الأمريكية مبيعات خاصة بلغت 425 ألف طن من الذرة الأمريكية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المتوقع أن يترقب المتداولون صدور بيانات أسبوعية جديدة عن صادرات الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات إضافية بشأن الطلب.