سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد للخروج من نطاق قناة فرعية صاعدة – توقعات اليوم – 04-06-2026

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم الحالي 1.3420، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله الزوج تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، بالإضافة لمحاولته تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثر الزوج بالضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.