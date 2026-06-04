الاقتصاد

سعر البلاتين يختبر الدعم– توقعات اليوم 4-6-2026

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  • سعر البلاتين يختبر الدعم– توقعات اليوم 4-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-04 05:24AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس الاندفاع الإيجابي الأخير بملامسته لمستوى 6.6300$ ومن ثم ليضطر لتقديم بعض الموجات التصحيحية بتسلله حاليا نحو 6.3750$ نظرا لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليعلن تأجيله بشكل مؤقت للاندفاع الصاعد.

 

أما الثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند 6.1000$ يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية للتداولات القادمة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي مع محاولة تشكيل مستوى 6.2500$ لدعم جديد ليعزز ذلك فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 6.7500$ وصولا نحو 6.9400$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2800 $ و 6.5500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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