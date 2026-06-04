سعر البلاتين يختبر الدعم– توقعات اليوم 4-6-2026

أنهى سعر النحاس الاندفاع الإيجابي الأخير بملامسته لمستوى 6.6300$ ومن ثم ليضطر لتقديم بعض الموجات التصحيحية بتسلله حاليا نحو 6.3750$ نظرا لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليعلن تأجيله بشكل مؤقت للاندفاع الصاعد.

أما الثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند 6.1000$ يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية للتداولات القادمة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي مع محاولة تشكيل مستوى 6.2500$ لدعم جديد ليعزز ذلك فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 6.7500$ وصولا نحو 6.9400$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2800 $ و 6.5500$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع